Os direitos do cliente

Adquiria ossos para cães na empresa Continente. Subitamente a venda deste produto foi proibida sem que se dignassem avisar previamente os clientes da suspensão da operação. Não está em causa o poder da empresa para tomar tal decisão mas aos clientes são devidos outros direitos para além da operação de cobrança. Estranho é a empresa Pingo Doce, concorrente daquela, continuar a vender aquele produto. Não se trata portanto de uma questão de saúde animal porque se assim fosse a proibição seria imposta pelas autoridades e teria de ser acatada por todas as empresas. A falta de rendibilidade da operação (prejuízo) poderia ser o motivo para tal atitude mas também aqui não parece existir muita lógica porque o Pingo Doce vende aquele produto a metade do preço. A suspensão revela ainda outra faceta não menos criticável que é a do produto ser enviado diretamente para a reciclagem não permitindo a sua utilização na alimentação de animais que tanto precisam. Apenas vislumbro uma consequência positiva por via daquela decisão que é a dos clientes terem descoberto na concorrência o mesmo produto a metade do preço.