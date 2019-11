Os benefícios da internet

A sociedade humana da nossa época tem uma série de avanços tecnológicos que facilitam a vida a todos os cidadãos, mas que servem os Governos para estes apregoarem esses avanços. Mas, na verdade, para além de os apregoarem cortam aos cidadãos todas as hipóteses de se servirem dessas ferramentas dadas as políticas de acesso serem restritas e por outro lado incomportáveis os preços exigidos para o acesso à essas ferramentas.

Eu explico: o governo do Sr. Costa trás a Portugal eventos como o Web Submit mas não facilita o acesso dos cidadãos à internet .

Quer obrigar a que os contactos com os fornecedores se faça por email assim todos os que tiverem que decorrer dos contribuintes com a administração mas torna proibitivo os custos de acesso dos cidadãos à internet pelo custo elevado do serviço. Mais ridículo se torna o facto de todos os serviços do estado e de muitas autarquias terem endereço electrónico, mas esse endereço nem sequer acusa a recepção do correio que lhes é enviado, nem responde às solicitações que lhe são feitas.

Digo isto com conhecimento de causa dado que muita correspondência feita por email com alguns serviços de Justiça não obteve resposta nem depois do e-mail ter sido substituído por correspondência postal.

Creio que não é necessário dizer mais nada para explicar que estas ferramentas, que deviam facilitar a vida a todos os cidadãos, não são mais do que elementos de propaganda de um Governo que de tudo se serve para aumentar a carga contributiva de cada cidadão sem cuidar de por a uso os avanços tecnológicos que rapidamente engrandecem o espólio humanitário. É assim é para quem quer.

Jorge Pote