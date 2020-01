Os atritos na SAÚDE!A verdade, é que os atritos, na SAÚDE, são de dois tipos, entre aqueles, que lutam por um cargo, um lugar na sombra, os tais atritos entre elites; e os atritos, entre aqueles, que defendem os interesses do cliente, do utente.Na politica, os atritos, que directamente influem, no normal funcionamento dos serviços de SAÚDE, e que se reflectem, mais ao NÍVEL, das imposições, PROGRAMÁTICAS, a quem, é escolhido, com base, nessa confiança politica, para serem concretizados: estamos nos atritos de ÍNDOLE eleitoralista, no DOMÍNIO das estupidez, do POLITICAmente correcto.Mas sejam, os atritos, de que tipo, forem, eles sempre só prejudicam, em primeira linha, o “MEXILHÃO”, o utente, pasme-se o cliente, o doente.Mas é chegar aos serviços PÚBLICOS, e constatar, uns nos jogos online e outros nas compras, enquanto os que levam, o trabalho a serio, levam e apanham, por tabela, aqui os atritos, são meramente e unicamente do DOMÍNIO da estupidez, e da passividade do empregador.Estou queimando os ÚLTIMOS cartuchos, e não estou nada preocupado coma pontaria, portanto, “ponto e virgula”, para quem não gostar.Na verdade, sem atrito, não tinha o homem, descoberto, como fazer fogo, os atritos, por vezes até são positivos, queimam, quem não nos interessa que permaneça, criam movimento, e evolução, quando o produtor do atrito é INTELIGENTE, veja-se agora na coligação o CDS pegar fogo, e o PSD se queimar.Por exemplo é verificar por aqui, uns idiotas, atentos, ao que se escreve e a asneirar, a denegrir, porque estão com medo de perder o tacho que a politica, que se alimenta de atritos, lhes oferece.O tacho, na RAM, atingiu o estatuto de divino, é um Deus, aquele que premeia, o submisso, o que elogia, aquele que idolatra a INCOMPETÊNCIA e a IGNORÂNCIA, sendo ele um deles.Na SAÚDE é de bradar aos CÉUS, por cada dez com valor, temos centenas de premiados por uma avaliação de desempenho, que premeia a INCOMPETÊNCIA e a IGNORÂNCIA, e ainda se admiram, de como funcionam e que serviço oferecem, ao cliente, que come e cala, e que até consente, por que faz parte da carneirada que neles vota, muitos são até devotos trabalhadores, pasme-se sociais e democratas.De admirar que existem, uns, paspalhos, que julgam poder mandar na COMPETÊNCIA, e na honestidade de uns que lhes fazem frente, de frente e com frontalidade, o consolo é os ver impotentes e reagirem por INSTINTO, como imbecis, ao serviço de uma causa, que os alimenta, e envenenaEntendam como quiserem...

José Edgar M. Da Silva