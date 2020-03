Os animais a pagar a incúria do homem

A Câmara Municipal do Funchal pensou talvez que daria muito trabalho e despesa alimentar os pombos com milho ao qual é acrescentado um contraceptivo oral ou, no mínimo, encontrar uma alternativa equivalente a esta? Não sei. Ninguém pensou nisso? Porquê? porque provavelmente os pombos (e quem diz pombos pode bem dizer “animais no geral”!) não são um negócio rentável como são, por mero exemplo, as famosas “barraquinhas” com as mais variadas bebidas alcoólicas para venda ao público sem qualquer tipo de controlo (quem discordar com isto do controlo, convido a apreciarem como se processam as vendas de álcool por lá...o importante é chegar à frente o dinheiro para pagar as bebidas, o resto.... não interessa!) Para mim, investir em embriaguez colectiva é uma doença e das mais graves! para não mencionar as repercussões nefastas que acarretam para a vida social no geral, quer no imediato, quer no futuro.... mas lá está: virou moda/investimento e agora em todo e qualquer evento que aconteça na cidade lá estão elas.

É curioso que quando me dizem que os pombos são “transmissores de doenças” só me consigo lembrar de quantas vezes foram usados pombos em eventos, por exemplo, com crianças!!!! porque ficava bem e bonito uma largada de pombos! Davam jeito para essas coisas...Não me recordo é se alguém inspirou cuidados médicos por causa disso...

Sejamos realistas e francos: “transmissores de doenças” podem ser todos os habitantes da terra... e isso incluiu, óbvia e evidentemente, a raça humana...

Também é mais fácil investir na construção de canis e gatis... encerrar os animais errantes lá, esperando só e apenas o dia em que vão ser escolhidos para eutanasiar; porque investir na esterilização e castração dos mesmos, o que a longo prazo seria bem mais rentável e controlava eficazmente o problema, só é bom para os animais!!! E sabemos todos que infelizmente aqui em Portugal os animais só servem para isso mesmo: para servirem e quando dão jeito!

Da forma como esta sociedade desenvolve o seu egocentrismo, não olhando a meios para atingir os seus fins ocos e fúteis, só podemos esperar por desequilíbrio! que, aliás, já bateu à porta do planeta que é a “casa” de todos nós... e os culpados não foram certamente os pombos, nem os cães, nem os gatos, nem os touros, nem as ovelhas, nem os ursos...etc... foi o próprio homem e a sua pretensão de que tudo quanto existe na Terra lhe pertence e foi posto lá para o servir.

Tania Freitas