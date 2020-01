Ordenados de miséria, coitados!

“ Há coisas na vida, que até parecem duas “, já dizia minha avó!

Por acaso não vi o diário de notícias do dia 2020-01-20, mas em conversa com amigos, perguntaram-me se tinha visto o dito diário. Quando me disseram qual o motivo, quis logo ver. Não é que seja novidade para mim, que quem nos governa, quem briga por tachos, não é propriamente para ganhar o salário mínimo. Mas ver escarrapachado desta maneira, deu-me vómitos literalmente! Ordenados chorudos, mais ajudas de representação, de deslocação, mais o raio que os parta! Para imensa gente, que na devida proporção, ou seja, a sua necessidade e interesse para a Região é quase nulo! É presidentes de institutos, de “ associaçãozecas “, tudo é propósito para garantir um bom ordenado. Uma Ilha tão pequena, com 200 e tal mil almas, precisamos de tanta gente em tanto poleiro?! É o chefe, do chefe, e qualquer um hoje em dia pode ser chefe, desde que conheça as pessoas certas, ou mais conhecido pela cunha!

Quando vivemos num País em que o governo é o maior corrupto, que mais podemos esperar?! Está nos genes que primeiro para mim, segundo para mim e o resto que se lixe!

Como é que pessoas que dizem lutar e zelar pelos direitos da população, vê-los com aquelas carinhas de “ sou a santidade em pessoa”! Lutam sim para encher à grande e à madeirense os próprios bolsos. E não têm só um tacho, é vê-los enfiados em todo o lado e mais algum. Ou seja, vários tachos, várias avenças. Quando a maior parte da população é obrigada a sobreviver com ordenados de miséria, trabalham uma vida inteira e não passam da cepa torta. Esta gente trabalha meia dúzia de anos e ficam logos remediados para o resto da vidinha.

O que mais me consegue irritar é que hoje em dia temos tanta informação, sabemos de tudo em segundos e não reagimos?! O maior inimigo de uma pessoa, da população é a resignação, os Srs Drs merecem, quebram tanto a cabeça, mas se fosse para ganhar o salário mínimo nenhum deles chegava-se à frente. Esta gente se tivesse que viver com ordenados como a maior parte da população vive, faziam bicha no Pináculo. Ficariam completamente desorientados!

É tempo de acordar, meu Deus!