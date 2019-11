Ordem na casa

Fui ontem à Conferência Anual do Turismo. Mais uma vez vi lá muita gente que não sabe ao que ia e estudantes a fazer tempo ou a dormir. Não vi gente que lá devia estar antes de dar palpites sobre o negócio que, como já li no programa do governo representa “25% a 30% do VAB regional, tem um peso extraordinário na dinamização do comércio e dos sectores com os quais interage, criando riqueza e representando mais de 16% do total do emprego existente, o que significa mais de 20.000 postos de trabalho”. Se é disto que estamos a falar, ponham ordem nacasa.