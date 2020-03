Como qualquer crise, esta comporta oportunidades a dúvida é se seremos capazes de aproveitá-las nomeadamente ao nível da União Europeia (UE). Falta à UE dar o passo decisivo que é constituir-se como confederação de estados formando os Estados Unidos da Europa (EUE), deixando de ser um projeto adiado sem peso global e exposto ao fracasso que os “trumpistas” e outros desejam. Implementar as medidas indicadas pelos cientistas para reverter a Emergência Climática do Planeta (ECP) exige alterar radicalmente os nossos atuais hábitos e dar forma a uma economia que priorize a sustentabilidade ambiental do que fazemos e produzimos. Continuar a ignorar os avisos dos cientistas e da Natureza faz antever crises cada vez mais frequentes e destrutivas a nível humanitário e económico. As restrições impostas para conter a pandemia do Covid-19, além de salvar vidas, têm impacto ambiental positivo ao impedir a produção de toneladas de gases de estufa e de resíduos poluentes. Esta alteração ainda que forçada do nosso paradigma de vida, que permitiu alguma regeneração ambiental, deveria ser ponto de partida para pôr em prática de forma pragmática, consequente e equilibrada as medidas para reverter a ECP alterando os atuais padrões que regem a produção e consumo de bens, exploração de recursos naturais, produção de lixo e outros produtos contaminantes do Ambiente. Há países a enviar o lixo tóxico que produzem para outros onde se inclui Portugal, como se fosse a solução para impedir o impacto negativo no Ambiente. A Natureza reage ao não conseguir regenerar os atuais níveis de poluição que produzimos e de há muito que nos avisa com sucessivas catástrofes fruto das alterações climáticas. As consequências serão cada vez mais drásticas se a Humanidade não arrepiar caminho. Com a velha economia arrasada esta crise é também uma oportunidade para a UE dar passos decisivos na criação dos EUE e de uma nova economia que dê primazia à sustentabilidade ambiental e à nossa sobrevivência.