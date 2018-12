Onze milhões para o desporto

Pois, pois é!!! Leia bem... ONZE MILHÕES de euros para o desporto madeirense!!!... É quanto este governo regional tem destinado para repartir em 2019 e dar alegria a quem dirige tantas e tantas associações e clubes desportivos, cuja extensa lista de pedintes se assemelha às tascas madeirenses, uma em cada esquina... Este governo regional vai estoirar, qual fogo de artifício breve, ONZE MILHÕES de euros com o desporto madeirense, não se esquecendo de reservar um terço disso (quase quatro milhões!) para os clubes de futebol profissional, em vez de se preocupar com a imensidão de famílias madeirenses sem habitação condigna, tantas e tantas com carências arrepiantes. A Câmara do Funchal inaugurou um complexo habitacional nos Viveiros composto por 28 habitações de tipologias T2 e T3 destinadas a famílias delas carenciadas, tendo esse complexo custado DOIS MILHÕES de euros. Pergunta-se: Não poderia o governo regional enfrentar de vez o grave problema habitacional desta terra, e em vez de espatifar ONZE MILHÕES de euros da maneira como vai espatifar com tantas, tantas e tantas organizações desportivas que nascem como cogumelos, e canalizar alguns desses milhões para orgulhosamente e então sim, poder encher e descarregar a boca para dizer que fez obra??? ONZE MILHÕES é muito dinheiro, e a miséria que grassa nesta terra e confrange o mais comum dos mortais (talvez alguns membros do governo regional, quem sabe...), mereceria que houvesse mais contenção nos gastos, essencialmente com veleidades como seja o destino de verbas para o futebol profissional.

Jorge Gomes