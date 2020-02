Onde pára o Heli...

Nunca na minha vida de 52 aninhos vi um (Des)Governo tão incompetente. Se já estava farto de 40 anos “democráticos” de Governos do AJJ, e esperançado por ares novos, mas que grande desilusão a minha. Nunca houve tanto incompetente, tanto tacho, tachinhos e tachistas como agora e com a nova “categoria” que limpam 11 milhoes de euros do orçamento regional, os tais de “Técnico Especialista”, resumindo, são uns parolos que nem a 4º classe têm e nada sabem fazer que “Limpam aos 2 e aos 3 mil Euros ao erário público. Mas devo dizer também que uma vez mais o AJJ tem culpas no cartório não fossem estes os seus “Discípulos” formados nas suas “Escolas Laranjinhas”. Sem me meter na política financeira, saúde, economia, Portos e Turismo, vou-me resumir aos Incêndios e Proteção Civil; Alguma vez vimos tanta incompetência para apagar fogos como a actualidade!!?? Nos incêndios de Agosto de 2016 o então presidente do Governo dizia e junto com o Presidente da Protecçao Civil “A situação do fogo de são Roque está controlada” e só não lhe pegou lume no rabo que assim não aconteceu,tivemos o pior incendio desde que há memoria, com mortes, lares destruídos e não fui pior que assim não aconteceu. Anos e anos a se dizer que os meios aéreos não eram possíveis na Madeira por culpa do relevo da ilha, e com “pareceres” técnicos que assim o diziam, enquanto desde há muito combatesse os incêndios com bombeiros, helicópteros e hidroaviões nas Canarias. Agora que houve helicóptero até parece que os Bombeiros já não sabem apagar incêndios, ficam todos á espera do helicóptero mesmo quando ele já cá não está. Na segunda feira no combate ao incendio da Ponta Pargo e que já lavrava bem, estavam 30 bombeiros (TRINTA somente) a combaterem o fogo, as previsões meteorológicas eram para aumentar o vento para o dia seguinte, em vez de atacarem logo e incorporando as vários corpos de bombeiros como por exemplo Porto Moniz, São Vicente, Ribeira Brava, Camara de Lobos, Funchal, Etc...(o que não faltam são bombeiros) deixou-se andar, deixa queimar e o resultado é o que se viu. Não foi pior que assim não aconteceu. Para dar um pequeno exemplo das ilhas aqui ao lado, Canarias, a ilha de La Palma muito parecida á Ilha da Madeira, verde, montanhosa e com menos 30km2 tem 3 helicópteros permanentes, Ilha Gomera tem Hidroavião permanente e sem falar de Tenerife e de Gran Canaria. Com tanta inteligência deste Povo Superior custa-me muito ver tanta burrice.

É caso para dizer, Volte Sr. Dr. Alberto João Jardim, o Senhor Doutor está perdoado.

Miguel Sá