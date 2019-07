Onde anda o bem-estar animal?

Na 6ª feira,dia 26 de Julho, estava eu parada na passadeira, junto ponte do Bazar do Povo. Pretendia seguir para a rua Fernão de Ornelas. De súbito, pela rua 31 de Janeiro sobe uma carrinha com carroçaria aberta atrás,a toda a velocidade, sem qualquer cuidado com a carga que transportava atrás. Olhei! Os meus olhos cruzaram-se, por breves instantes, com outros olhos assustados e tristes de porcos ainda pequeninos, tentando equilibrar-se o melhor que podiam . Tinham já vários arranhões nas faces, um deles com um arranhão enorme, que ia de junto aos olhos, até ao queixo. Fiquei com o coração confrangido e pensei no animal inconsciente que conduzia o veículo, sem nenhuma preocupação pelos seres sencientes, infelizes e ainda, com tão poucos meses de vida. Na viatura ainda consegui ler “Transporte de Animais vivos”.Vivos ,o que significa, que sofrem, tal como nós humanos!!! Perguntei-me, como é possível, que não haja cuidado no transporte de animais vivos?

Como se deixam carrinhas circularem, sem o mínimo cuidado, para que os animais não fiquem feridos e andarem aos tombos de um lado para o outro ferindo-se nos metais das ditas viaturas?

Compete a quem de Direito, zelar pelo Bem Estar Animal e encontrar soluções para que situações desta natureza não aconteçam!!!