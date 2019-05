Obrigatório já!

Na campanha eleitoral para as europeias falou-se de muita coisa e pouco do que era importante, o futuro da União Europeia (UE). Não foram só os candidatos e líderes partidários, foi também a generalidade dos media mais interessados em sondagens e em fazer eco de disputas partidárias que à UE diziam nada. Quais as iniciativas previstas para o futuro por cada um dos grupos parlamentares europeus onde estão inseridos os nossos partidos? Quem defende e quem é contra à progressiva integração política dos países que compõem a UE rumo a um verdadeiro federalismo que promova o desaparecimento das discrepâncias de natureza económica, social, legislativa e outras que ainda persistem entre os diversos países da UE? Quem está a favor e quem está contra a dar o passo fundamental para se passar de uma UE de interesses particulares de alguns países para uma verdadeira federação de estados os Estados Unidos da Europa criando-se uma economia com poder entre os gigantes da globalização? São questões como estas que deveriam ter dominado a campanha eleitoral e os debates nos media mobilizando os eleitores mas que não aconteceu e as eleições europeias acabaram transformadas numa espécie de primárias das legislativas. E se foi o que se passou com aqueles a quem cabia a maior responsabilidade de evitar que tal acontecesse o que esperar do cidadão comum? Para muitos ter meia dúzia de euros no bolso e crédito nos bancos basta-lhes o resto passa-lhes ao lado e pouco lhes importa o futuro. Sempre foi assim até chegarem os momentos difíceis que nos obrigam a penosos sacrifícios para superá-los. Não seria bem melhor evitar esses momentos difíceis e esses sacrifícios? Não é certamente com uma abstenção na casa dos 70% deixando o futuro nas mãos de uma minoria de eleitores que o conseguiremos. Quem gosta da obrigação de pagar impostos ainda que necessários? Votar é uma necessidade da democracia e deveria passar de dever cívico a obrigação cívica e o seu incumprimento sancionado.