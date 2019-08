A Associação de Natação da Madeira juntamente com a Federação Portuguesa de Natação organizaram de 1 a 4 de agosto o “OPEN de PORTUGAL/Campeonatos Nacionais Juvenis e Absolutos” no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, com a participação de 728 nadadores distribuídos por 109 clubes, tornando a Cidade do Funchal na capital nacional da natação.

Foi sem dúvida um momento importante para a Cidade do Funchal e para a Região Autónoma da Madeira, aproveitando as excelentes infra-estruturas existentes, com benefícios evidentes para a natação e para o desporto regional, com grande retorno social e económico, contribuindo ainda para a promoção e divulgação da Madeira no exterior.

O sucesso do referido evento, só foi possível devido ao empenho, dedicação e profissionalismo de muitos, pelo que vimos por este meio AGRADECER o enorme contributo dado para o êxito do OPEN PORTUGAL.

O nosso muito OBRIGADO.