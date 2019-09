Na verdade as obras que decorrem na Rua do Combóio há muito eram necessárias. O passeio existente estava em muito mau estado , quase que obrigando os peões a circularem pela faixa de rodagem.

No entanto outras deveriam acontecer, sobretudo no “garrote” existente desde que se procedeu ao alargamento da via.

Situações que se arrastam há vários anos e que não têem solução, causando enormes transtorno no trânsito automóvel, durante todo o dia.

Enquanto que a maior parte dos residentes cedeu terreno para que o alargamento se verificasse, outros, não permitiram que tal acontecesse. O certo é que até hoje e passados quase 15 anos nada se resolveu e o inbróglio continua cada vez mais acentuado, uma vez que a subida e descida de autocarros, agudiza o problema.

Será que não existe fim à vista?

Bom seria que a situação fosse devidamente ponderada em prol de uma melhor circulação quer de peões quer de veículos.

Este apelo destina-se à CMF de forma a evitar os engarrafamentos provocados, sobretudo nas horas de ponta, tendo em vista o movimento extraordinário de viaturas, que na maior parte se fica a dever à Escola da Levada e não sò, dado que esta via serve de distribuidor a muitos residentes nas zonas circundantes.

A falta de policiamento é também notòria dado que dadas as suas caracterìsticas, serve também de “pista” para inúmeros motociclistas que por aí circulam em excesso de velocidade e também para demonstrarem as suas capacidades acrobáticas colocando em risco aqueles que pela ausência de passeios na referida zona, transitam pela faixa de rodagem sem outra alternativa possível.

Uma situação a ter em conta, dado o grau de perigosidade existente, e que oportuno seria se fosse tomada em conta quanto antes, evitando o que de grave poderá acontecer.

E.M.