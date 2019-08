O voto consciente

Numa época de eleições muitas são as opiniões sobre o sentido do voto. Para baralhar e fazer com que as pessoas fiquem confusas algumas afirmam que os partidos são todos iguais por serem constituídos por pessoas, que naturalmente têm os mesmos defeitos, para daí concluírem que votar num ou noutro partido é indiferente. O que distingue os eleitos, futuros administradores dos nossos impostos, é a sua ideologia política: ou defendem os mais desfavorecidos na distribuição da riqueza ou defendem os que são favorecidos. O critério mais importante na escolha do partido é o retorno do dinheiro dos nossos impostos porque é através da aplicação destes que se opera a correção da deficiente distribuição da riqueza, criada nas empresas (investidores e trabalhadores), através de salários baixos. Numa empresa os investidores elegem a administração que melhor estratégia apresenta para que o capital tenha o retorno pretendido (lucro) mas para quem trabalha o retorno é o poder de compra com base no seu salário. O dono do Pingo Doce, recentemente falecido, insurgia-se contra os salários baixos praticados no nosso país porque sabia que tal prejudicava não só o seu negócio mas toda a economia. Infelizmente grande parte dos nossos empresários não pensa assim e daí que o Estado tenha que corrigir o desequilíbrio através da prestação de mais e melhores serviços públicos (saúde, educação, transportes, habitação, justiça, coesão territorial, etc destinados fundamentalmente aos trabalhadores porque são estes que suportam a maior parte da carga fiscal. Os trabalhadores devem portanto votar nos partidos que defendam o seu maior poder de compra através de melhores salários e serviços públicos e os investidores devem votar nos partidos que favoreçam o lucro. Se quem vive do seu trabalho não obedecer a esta regra fará com que o dinheiro dos seus impostos seja administrado por partidos contrários aos seus interesses e por esta via maior injustiça na repartição da riqueza. Votar é sobretudo um ato de defesa dos nossos interesses económicos de cada um. O resto é paleio que não enche barriga!