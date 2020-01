É verdade que há senhor que, depois de 18 anos à frente de uma instituição pública, a ganhar cerca de 6.000 mil euros por mês, que se vai aposentar dois anos antes do tempo legal, deixou um calote de 415 milhões de euros? A ser verdade, porque é que essa pessoa não é levada a tribunal, condenada a prisão efectiva e seus bens vendidos em haste pública? Por causa de uns “míseros” quinhentos contos, alguém ficou baptizado para o resto da vida como o “quinhentos”. Acho que devemos, por uma questão de coerência, chamar ao dito cujo “quatrocentos e quinze”. O Sr. 415 já pensou o que podia-mos fazer com 415 milhões de euros? O tão badalado novo hospital, 300 milhões? Aumentar o porto do Funchal, 40/60 milhões? Ganhando assim dois novos cais, uma vez que o cais 8 está fora de radar precisamente à espera do novo aumento, para não termos de assistir à cenas de terceiro mundo, como foi o caso do dia 11 de Novembro, em que um navio de cruzeiro teve de utilizar os barcos salva vidas para os seus clientes poderem efectivamente visitar a Madeira? Só faltou os “bamboteiros”, ainda bem que o mar estava calmo e se não estivesse? Se a matemática não falha, ainda ficava uns trocos para o Governo Regional poder abater nas dívidas às farmácias e aos pequenos fornecedores. Digo pequenos, porque os GRANDES, aqueles como o Sr. 415, que pouco jeito têm para negócio, mas que estão protegidos e bem protegidos e não arriscam nada do que é seu, toca a investir o torto e a direito, se não der certo o contribuinte que se lixe. Uma pessoa ainda gasta tempo e combustível a transportar a família para votar nesta gentinha diplomada, para depois termos espectáculos pouco dignos na Assembleia, com muitas (querelas e poucas ideias, DN, 17/11.) Não têm um mínimo de vergonha? Já não temos Sócrates, Salgados, Joes , desgovernos, Varas e (IN)Segurança Social que chegue? Já agora, como é que a (IN)SS não “notou” que alguém durante anos não entregou as declarações deixando acumular milhões de dívida ? E que dizer destes 52 milhões que a (IN) segurança Social deixou prescrever? O Sr. 415 sabe o que esmagadora maioria dos contribuintes, aqueles que não estão protegidos, se pagarem um dia depois do prazo uma soma inferior a 100 euros, repito se pagarem um dia depois, estão sujeitos a uma multa que vai dos 300 a 3.200 euros? O Sr. 415 deve estar a pensar, puxa vida, o Costa vai injectar mais 800 milhões no Novo Banco e por causa de uma “ninharia” de 415 milhões fazem tanta algazarra e além do mais o que é que isso tem a ver comigo? Tem a ver sim senhor, se não houvesse tantos Sócrates, Salgados, Joes, desgovernos, Varas, 415s e (IN) Segurança Social, etc. talvez e só talvez, estes desgovernos não estivesse tão esgalgados por dinheiro e fossem menos severos com os idiotas que os elegeram, eu incluído. A violência não leva a nada mas que apetece, apetece. Maldita seja esta praga que, como cantava o Zeca Afonso; eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.

O Sr. 415 não se esqueça que, quando vai na rua, os seus amigos e conhecidos vão pensar olha, lá vai o 415. Sim, simplesmente “quatrocentos e quinze”, porque mais ninguém o vai considerar como um Senhor. Nunca vai ter a certeza, pois não?