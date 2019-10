António Costa (AC) assumiu que não está a 100% na campanha eleitoral por ter de continuar a governar o País o que é aliás a mesma lógica de quem não esteve a 100% a governar por ter estado em “campanha pré-eleitoral” durante os últimos 4 anos. Basta recordar os sucessivos OE autênticos “cartazes eleitoralistas” prometendo milhões e milhões de investimento público que nunca de lá saíram. Portanto a única explicação plausível é que AC, à boa maneira americana, tem um sósia e como se sabe o sósia pode ter a aparência física do original mas já é muito mais difícil que consiga pensar e dizer o mesmo que o original. Daí algumas “aparentes” incongruências nos respetivos discursos. Para AC-original a geringonça com os seus parceiros BE e PCP foi algo de muito positivo, reafirmou a vocação esquerdista do PS e mostrou que uma maioria de esquerda é o ideal para governar. Já para AC-sósia BE e PCP não têm capacidade para governar, pelo que o PS deve governar, não com maioria absoluta isso não, mas sozinho, e para isso necessita dos votos do centro direita pelo que o melhor que há a fazer neste momento é descartar os “empecilhos” da Geringonça. AC-original é coerente, não recebe lições de ética de quem quer que seja, ao ser interpelado na AR esclarece sempre as questões que lhe são colocadas pela oposição e sabe tudo o que se passa na sua governação. Já de AC-sósia não se pode dizer o mesmo. A propósito que me lembre AC-original nunca esteve presente nos debates na AR. Vem agora esta trapalhada com o furto de Tancos. AC e aqui francamente não sei se o original ou se o sósia apressou-se a dizer que o Presidente da República (PR) “está acima de qualquer suspeita”, mas então não era para deixar a justiça funcionar? Já o PR veio asseverar que “O PR não é um criminoso” mas quem foi que o acusou de tal? Para AC-original Tancos é um caso para a Justiça, para o PS é uma acusação “política” do MP, para AC-sósia entre a justiça e a política resta-lhe o refúgio da governação!