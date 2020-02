O síndrome André Ventura

Foi de veemente repúdio a generalidade das reações aos episódios de índole racista e xenófoba de alguns delinquentes, destituídos dos mais elementares princípios de respeito pela dignidade humana, contra o jogador Marega no recente jogo entre o Guimarães e o Porto. Segundo diversos órgãos de informação os insultos começaram ainda durante o aquecimento dos jogadores o que demonstra uma atitude premeditada e persecutória contra o jogador. Não sendo caso único pois já aconteceram casos semelhantes em diversos estádios europeus teve contudo uma nuance protagonizada por Marega quando decidiu solicitar a sua substituição no jogo mostrando assim publicamente a sua indignação face aos insultos de que estava a ser vítima. Com essa atitude impediu que este lamentável acontecimento fosse esquecido logo que o jogo terminou pelas autoridades desportivas e governamentais a quem compete sancionar tais comportamentos. Em recentes episódios desta natureza na Alemanha e no Reino Unido os prevaricadores foram de imediato sancionados, sendo expulsos de sócios dos respetivos clubes e impedidos de voltar a frequentar estádios de futebol. Espero estar enganado ao manifestar sérias dúvidas quanto ao fim da impunidade no nosso País dos delinquentes responsáveis por este e outros tipos de crimes na órbita do futebol, escudados que têm estado na desresponsabilização e inoperância das nossas autoridades desportivas, governamentais e até judiciais. A ligeireza da reação do deputado André Ventura apoucando o sucedido e atribuindo a um “síndrome Jocine” o repúdio generalizado pelo que aconteceu com Marega, veio demonstrar que nem coragem tem para assumir que os valores subjacentes à sua ação política são os das ditaduras nacionalistas, racistas, xenófobas, da intimidação e das perseguições e não os da direita democrática como ele tenta fazer crer. Será que o comportamento dos delinquentes responsáveis pelos insultos a Marega não se deve também a um síndrome André Ventura?

