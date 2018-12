Bernardo Ferrão (BF) em crónica no Expresso, aborda a situação “assustadora”, o adjetivo é dele, da saúde em Portugal, com a greve dos enfermeiros, e quase 5000 cirurgias canceladas, atingindo inúmeras crianças. Chegado a este ponto da crónica esperava continuar a ler mais considerandos de BF sobre a negligência do atual governo em todo este imbróglio, e em última análise uma eventual sugestão para a resolução do conflito que está a arrastar o já depauperado SNS, fruto do desinvestimento do atual governo, para uma situação cada vez mais lamentável em que os grandes prejudicados são os portugueses. Engano meu, afinal BF não está minimamente preocupado com a greve dos enfermeiros nem com o seu impacto na saúde dos portugueses. A sua única e exclusiva preocupação é Rui Rio (RR) e o PSD, que acusa de manterem um “surpreendente silêncio” sobre este assunto. De imediato veio-me à memória a miserável entrevista feita por BF a Luís Montenegro (LM), logo no dia a seguir à entrevista dada por RR à TVI, onde a todo o custo queria obrigar LM não a expressar as suas ideias, mas a criticar RR a qualquer preço, o que não logrou pois LM não lhe fez a vontade. Para terminar o chorrilho de frases feitas e já gastas contra RR esta pérola: “Andou mais concentrado em proteger a sua liderança do que os interesses do país”. Mas a quem é que cabe a grande e primordial obrigação de proteger e defender os interesses do País não é ao governo? O conflito dos enfermeiros é com RR, o PSD, ou é com o governo chefiado por António Costa (AC)? BF está deveras surpreendido com o silêncio de RR, e AC o que é que tem dito sobre este assunto aos portugueses? Absolutamente nada, o que aliás é a sua imagem de marca quando o assunto “escalda”, sejam incêndios, estradas que abatem, roubos de armas, investimentos públicos adiados etc. A BF e aos portugueses mais do que o silêncio de RR, deveria antes preocupar o silêncio culpado de AC pelo que não fez pelo SNS durante toda a legislatura.