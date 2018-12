De vez em quando os governantes fazem questão de provar que a nossa qualidade do ar é excelente. Ainda bem que assim é. Mas a mesma exigência deveria ser feita ao ruído que é uma das caraterísticas ambientais mais apreciadas pelos europeus do centro da Europa, de onde provêm a maior parte do nosso turismo, ao ponto de considerarem que “o silêncio é de ouro”. E neste aspeto algumas partes da nossa ilha deixam muito a desejar muito por culpa do nosso modelo económico muito assente na construção civil e no modo como utilizamos os nossos veículos de transporte em especial os de duas rodas. Dá a impressão que não há legislação ou as autoridades fiscalizadoras são aconselhadas pelos governantes a fecharem os olhos.