Finalmente a partir do dia 3 de Junho, o futebol da I Liga, vai regressar e retomar assim sua actividade, para se poderem completar as últimas dez jornadas, que ainda faltam, para terminar, esta, imensa maratona, que, surpreende mente, devido à epidemia, e que nos apanhou a todos e ficou por concluir, tende assim ao memo tempo, tal como todas as restantes profissões que ficaram suspensas, para mal de alguns.

Será assim o regresso do futebol do meu contentamento, e que decerto irá “quiçá”, a apagar ou a irá fazer porventura esquecer todas as maleitas, que este terrível vírus, fez e continua a fazer passar por centenas de famílias, infelizmente.

Não será porventura o desporto rei, chamado futebol, que é tão odiado por muitos, mas amado por milhares, em simultâneo? Que ainda, consegue, porventura, vir a dar cor e fazer renascer este País, triste, moribundo e faminto?

Mário da Silva Jesus