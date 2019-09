O que falhou na política - notas soltas (3)

Quando um magistrado cita a Bíblia para justificar violência exercida sobre as mulheres que traíram os maridos, será alvo de um processo disciplinar? Casos recentes já propalados nos órgãos de Comunicação Social, Violência Familiar, Assédio Moral, Sexual, artigos de opinião, processos disciplinares, formas de intimidação, progressões de carreiras, insultos pessoais de que é alvo no local de trabalho, o Bowling entre outras.

Não pretendo ser incendiário: “Os políticos em geral que fizeram aos Portugueses em décadas. 1/5 dos Portugueses vivem no limiar da pobreza. Aumentos precários para com aqueles que tanto deram a este país, e vivem com reformas de pobreza franciscana. Um estado que adquire uma frota de carros de topo gama, com valores na ordem dos 360M€.

Eu, um Enfant terrible? esquisito? muito esquisito, ambicioso, tudo no âmago de explorador. O que espera a Constituição, que proíbe extremismos a toda a linha, e agora? radicalismos extremos sejam eles direita ou esquerda, será um pré-aviso? será que as pessoas não estarão fatigadas do exibicionismo de políticas desastrosas e desajustadas à realidade? Por isso digo que a classe política nos deve muito, mas muito silêncio e mais atuante.

Como dizia um mestre do pensamento: “E de repente, promessas não cumpridas se tornaram rotina.”? Eu esquisito? “Como é possível alguém da Madeira a Paris por 29€uros, quando não chega para pagar um táxi, Aeroporto Cristiano Ronaldo.

Nota final: Agradeço ao Diário Notícias, em oferecer o direito antena por escrito, aos cidadãos que não tem voz na Assembleia Legislativa da Madeira, ou em outros órgãos. Bem Hajam.