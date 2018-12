O puxa-conversa

Havia, minha rua, um senhor cujo passatempo era sentar-se à beira da estrada, de forma a ver todas as habitações e apontar defeitos a cada uma das famílias que, como ele, ali faziam o seu dia-a-dia.

O senhor Rui, como todos o conheciam, achava que os vizinhos tinham benefícios da Câmara para a construção das suas casas, garagens e outros anexos que não lhe caiam em graça.

Era desgastante ouvir tamanha lamuria, até porque, o próprio senhor Rui, vivia numa casa construída com apoio da autarquia e recebia, ainda, uma simpática contribuição estatal para que pudesse viver.

Lembrei-me disto a propósito das declarações do presidente do Clube Desportivo Nacional, curiosamente também ele de nome Rui, criticando, entre outras coisas, a implementação do Colégio do Marítimo, no Complexo de Santo António, sob o pretexto de ser uma actividade privada inserida num espaço cuja construção mereceu o aval público.

As semelhanças entre os «Ruis», o da minha rua e o presidente do Nacional, chamou-me à atenção porque, como se diz na gíria, «não bate a bota com a perdigota». Basta, para isso, recordar o episódio da Quinta Magnólia, um espaço público que o Nacional queria, em tempos, absorver para implantar, imagine-se, uma escola.

Mas há mais: há uns anos o emblema da Choupana fazia saber que as suas instalações eram uma espécie de última «Brisa» (ou Coral, como se queira) do deserto, reconhecida além-fronteiras e que até chegou acolher estágios de algumas equipas, como o Cruzeiro de Belo Horizonte. Apesar das boas relações entre os clubes a data, ninguém acredita que a coisa tenha sido feita por dá cá aquela palha.

Chega-se, portanto, à conclusão de que em matéria de subsídios há 500 maneiras de olhar para a questão: contabilidades esquisitas que ocultam fases do projeto, derrapagens e até dúvidas nos pagamentos aos proprietários como alertou, há uns tempos largos, uma capa do Diário de Noticias da Madeira.

Não creio, por isso, que se deva imitar o senhor Rui, o tal da minha rua, apontar o dedo a vizinhança e ignorar que o seu património também foi construído com o dinheiro de todos nós.

Ou então corre-se o risco de, como ele, ficar a falar sozinho no meio da rua sem que ninguém dê atenção.