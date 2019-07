O PSD ganhará se.....

Continuar a realizar o trabalho social com proximidade e humildade que iniciou há dois anos;...• Continuar a ouvir as estruturas locais e a população, como é seu apanágio, para a elaboração do Programa de Governo (compromisso Madeira);.... Se se preocupar com o seu trabalho e o seu projeto e só responder à oposição em situações verdadeiramente relevantes;.... Se trabalhar em prol dos madeirenses e porto-santenses e não ao sabor do umbigo de cada um e de interesses instalados;... Finalmente e a meu ver muito importante, se escolher para as listas candidatos reconhecidos pela população como honestos, próximos e capazes.