O PSD estica o pescoço

Depois da dívida escondida, depois da RAM ser colocada no PAEF por conta das dívidas e ser obrigada, pelo Governo de Passos Coelho, também do PSD a pagar juros pesados por conta dessa mesma dívida, depois de perder seis câmaras na RAM para outros partidos e coligações, depois de ter perdido a maioria absoluta nas eleições regionais, depois de tanto clamar contra o Governo da República, apresenta-se novamente com a altivez do costume, confrontando tudo e todos com a sua verborreia: “Como o PSD quer, vai ganhar” afirma o senhor Prada.

Quem fala assim não é gago. O Senhor Prada só gaguejou no Montado do Pereiro. Mas isso foi um momento de aflição ou nervosismo do momento. Na entrevista que deu ao DN da Madeira parecia calmo, senhor das suas verdades e sabedoria. E, como podemos observar, o circo está montado para as próximas eleições autárquicas de 2021. Não sabemos se irá ou não em coligação com o CDS, mas a procissão já chegou ao adro, talvez com a permissão do Senhor Bispo. Ou sem permissão.

A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira premiou alunos de Machico e Caniçal com dinheiro e computadores e lá estava o Senhor Calado a representar o Governo Regional. Estariam a fazer campanha para reconquistarem a Câmara de Machico? O Senhor António Fontes, que em tempos escreveu cobras e lagartos contra o PSD/M, também foi à Quinta Vigia em representação do Clube Naval. Que bonito! O que é que mudou na Quinta Vigia para o senhor António Fontes se vergar agora ao poder de Miguel Albuquerque?

Pensando nas Câmaras da Madeira, que em 2013 estavam endividadas e dependentes do PAEL, agora já estão em melhores condições económicas, uma vez que as actuais equipas que dirigem as Câmaras têm vindo a pagar dívidas, os fornecedores já não têm créditos atrasados e, segundo o DN de 6/1/2020, o Tribunal de Contas confirma rigor financeiro da CMF. E o Senhor Prada ainda é capaz de dizer: O Funchal nunca esteve tão mal como está agora”. Devia estar a pensar nesse momento no desastre que o PSD fez pela Ribeira de Santa Luzia abaixo, colocando aqueles barrotes de cimento bem no centro da cidade.

O Senhor Prada afirmou há tempos que o PSD é um partido de VERDADE. Vejamos, por ex. as declarações de um Secretário Regional sobre o roubo das pedras da Ribeira dos Socorridos: primeiro negou o que estava a acontecer, depois afirmou que a AFAVIAS estava a trabalhar para a Levada dos Piornais, entretanto, acusou o prof. Hélder Spínola de ignorante, para no fim constatarmos que a AFAVIAS estava a escavar a Ribeira dos Socorridos de forma ilegal e devastadora. Isto é um partido que fala verdade?

Continuamente, o PSD/M diz-nos que a economia na RAM está crescer há muitos meses. E para onde vão esses milhões? Na Madeira não devem ficar. Segundo li no JM, a pobreza na Madeira é preocupante. O número de nascimentos continua a baixar. Porquê? Uma das razões deve ser a falta de condições para os casais novos criarem filhos, inclusivamente pelas despesas que as crianças pequenas acarretam.

Mas o PSD está pronto a atacar em 2021. “Eu não entro em nenhum projecto para perder”. Afirma o Senhor Prada. E se perder? Será que os munícipes já se esqueceram do que era a governação do PSD nas Câmaras? Será que os fornecedores não se lembram do tempo que abasteciam as Câmaras e que o PSD não se preocupava em pagar as compras? Será que no tempo do PSD na Câmara do Funchal os munícipes carenciados recebiam apoio para medicamentos e rendas de casa como agora? Segundo o DN da Madeira, a CMF atribuiu 759 mil euros em manuais escolares e bolsas de estudo. Isto acontecia no tempo em que o PSD governava a Câmara do Funchal?

Ainda temos mais de um ano antes das eleições autárquicas. Vamos pensar bem nas nossas vidas, no bem das comunidades dos vários municípios e quando chegar a hora de votar havemos de agir em conformidade, utilizando a inteligência e a experiência que temos vivenciado ao logo dos tempos.

FELIZ ANO NOVO para todos e com boa governação, pelo menos a nível do Poder Local.