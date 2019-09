O PS não merece maioria absoluta

Há gente no dito partido socialista que estava melhor enquadrada no PSD, como Francisco Assis, Carlos César e não só... não se vislumbrando nestes figurões quaisquer características socialistas. O poucochinho socialista, António Costa, entre linhas, apela para uma maioria absoluta que não merece, já que este absolutismo representa ausência de dialéctica e arrogância política!

Já experimentámos, em legislaturas anteriores de má memória, maiorias do - quero, posso e mando!

Este, em polémica entrevista, dá a ideia que não gostou (grande coisa) de negociar com o BE e PCP/PEV, para aumentar salários, pensões e redistribuir com um pouco mais de equidade a riqueza. Objectivamente, serviu-se destes partidos para ter maioria na Assembleia da República e formar governo. Descartáveis, só as fraldas...

É ‘pobre’ e mal agradecido!