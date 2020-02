O Provocador

Juan Guaidó está de volta. Reaparece após ter ido beber informação e lições tácticas sobre como provocar o governo no poder da Venezuela. Afastou-se até acumular conhecimento para desestabilizar e enraivecer o povo pacífico bolivariano.Teima em arranjar lenha para se queimar, e anda num périplo a juntar pólvora para que o estouro se volte a ouvir e dele alguém saia bem chamuscado. Pelo que se pode saber pelos mídia que lhe dão cobertura, está Portugal. Está Santos Silva, actual e antigo ministro que já foi corrido em Bragança por professores que empunhavam cartazes a chamar-lhe fascista, que o fez correr a sete pés e a lá não voltar mais. Agora, o fascista fashion, Guaidó, decidiu apresentar-se com fato e gravata, mas o povo que lhe fazia uma espera não ficou impressionado e ao que dizem, rasgou-lhe a camisa em pedaços. Exagero dos mídia alinhados, pois nós tal não vimos. Vimos sim, no alinhamento das notícias das Têvês lusas, imagens com ele envergando camisa renovada, reluzente, bem estimada, e engomada junto à notícia do conluio e apadrinhamento do nosso governo, que pela voz do tal Santos Silva é negado. O traidor e provocador Guaidó, sabe que terrenos pode pisar, e por isso manda enviados em busca de solidariedades dos parceiros pouco credíveis, e fiáveis só até certo ponto. Até ao ponto em que não cheire a chamusco, e os seus interesses não sejam beliscados. A democracia que por lá se pede e por cá se fala, é só para americano ver e do petróleo se apoderar. O “eleito e auto- proclamado presidente “ de não se sabe de quê, não foi recebido em apoteose. Certo é que o rapaz pretendente ao trono venezuelano, é pago e bem pago, por um Fundo qualquer, que lhe permite vestir bem e escanhoar-se melhor, sabe-se lá à custa de que yanque no poder mais acima. O dinheiro, tem que lhe chegar de algum lado, e não é do trabalho a sério e produtivo, para que ele viaje, sobreviva e a família, e tenha sempre aonde o levantar. Eu nunca o vi na bicha de nenhum multibanco, e pelo que dizem também de nada lhe valia já que a Venezuela está falida, e sem cheta. Ele o diz diante das câmaras que o focam, e ao seu ar limpinho e de fato, camisa boa e gravata de marca. Portugal também está na bicha para a fotografia de conjunto, caso ele consiga os seus intentos, e Maduro se distraia com as vozes da canalha que se agita um pouco à volta dos trumpistas, para fazer que faz pelo povo venezuelano, a precisar, é verdade, de outra solidariedade mais sincera dada por gente mais honesta!

Joaquim A. Moura