Parece que neste mês de verão toda a gente fala do Porto Santo mas pelas razões menos positivas. O Porto Santo não merece. O Porto Santo merece quem o defenda, porque defender o Porto Santo, é defender a Madeira.

As recentes notícias, que dão conta de vários transtornos, que têm sido causados a locais e visitantes e que motivaram várias queixas, poderiam ser evitados. Se o descanso, a segurança e a praia sempre foram os pilares do nosso Porto Santo, também não é menos verdade, que a noite do Porto Santo, esteve, está e sempre estará presente.

Há quem defenda que a noite e o descanso não são compatíveis, outros dizem, que a culpa é do pouco civismo das pessoas que cometem excessos (que existem), outros afirmam ainda, que a culpa é dos comerciantes da noite que têm falta de bom senso (que existem), uns defendem maior policiamento e outros responsabilizam os pais. Para esses digo, a noite e o descanso, foram e são compatíveis. Os excessos, proliferam nestes meses de verão um pouco por todo o arquipélago. Empresários com falta de bom senso e pais irresponsáveis sempre existiram e existirão. O problema não são as pessoas, mas sim as políticas.

É bom relembrar, que em 2003, com um investimento a rondar os 2,3 milhões de euros, foi inaugurado o Penedo do Sono, precisamente para retirar o ruído e os excessos do centro da cidade. Um local longe de habitações, de fácil policiamento e fiscalização, amplo o suficiente para a realização de festas de maior dimensão. Após cerca de 8 anos em funcionamento, as rendas excessivas que rondavam os 3, 4 e 5 mil euros mês, mataram lentamente o referido investimento, trazendo de volta o ruído e os excessos para o centro. Volto a repetir, o problema não são as pessoas, mas sim as políticas.