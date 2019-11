O problema não é o juiz

A imprensa e a televisão têm feito eco de alguns recursos do Ministério Público (MP) que têm tido provimento nas Instâncias Superiores relativos a decisões do juiz de instrução da Operação Marquês. Nada de especial se pode vislumbrar nesses procedimentos quer do juiz quer do MP pois cada um está a cumprir a sua obrigação e quando há discordância o assunto é submetido a um Tribunal Superior que decide quem tem ou não razão. É natural que os mentores dos julgamentos populares à revelia dos Tribunais e do Estado de Direito, sejam jornalistas ou comentadores assalariados que através dos respetivos órgãos de comunicação fazem o julgamento dos arguidos na praça pública e os condenam sumariamente sem que os mesmos tenham direito a defender-se, se sintam incomodados com decisões do juiz que não se coadunam com o seu conceito de justiça popular à revelia dos Tribunais baseada não em provas factuais e sujeitas ao contraditório mas em intenções, conjeturas e alegações. O papel do juiz de instrução não é aceitar tudo o que o MP lhe apresenta mas analisar e decidir se o que consta no processo de acusação tem o necessário suporte probatório para ir a julgamento. Se tiver dúvidas compete ao MP esclarecê-las e havendo discordâncias há Instâncias competentes para resolvê-las. É assim, tem de ser assim porque só assim é que que se aplica a verdadeira Justiça a dos Tribunais e não a arruaceira da praça pública e do sensacionalismo mediático. O que é necessário e fundamental é que o MP cumpra escrupulosa e diligentemente as suas obrigações nomeadamente na fase de investigação coligindo todas as provas necessárias e suficientes para sustentar a acusação e o competente julgamento. Ultimamente não tem sido sempre assim e o MP tem tido falhas grosseiras ao formular acusações sem o devido suporte probatório como no recente caso que envolveu a SAD do Benfica no processo E-Toupeira. Quando tal acontece não há possibilidade de recurso e a Justiça falha.

