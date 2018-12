O problema da pequenez

Os 108 anos do Clube Desportivo Nacional foram assinalados com diversas e constantes alusões ao Club Sport Marítimo, reforçando, no fundo, o estatuto de «Maior da Ilhas» de que goza o emblema do Almirante Reis.

Nem o presidente Carlos Pereira conseguiria tamanha promoção junto a uma plateia, digamos, hostil aos verde-rubros. Rui Alves sublinhou a obra feita, desde o Complexo Desportivo de Santo António, ate à reconstrução do Estádio dos Barreiros, num processo que o tornou, hoje, num dos mais funcionais e modernos do futebol português.

É precisamente nesses dois edifícios que competem várias equipas do Club Sport Marítimo, numa panóplia de modalidades, que reúnem um número bastante significativo de atletas sem comparação com nenhuma outra coletividade da Região Autónoma da Madeira.

É aqui que entra o apoio à prática desportiva promovida, e bem, pelo Governo Regional: para que se tenha várias equipas de futebol nos primeiros escalões do futebol português (A, B, Sub-23, Femininos, Futsal, Juniores); para que se tenha uma equipa de Andebol na 2.ª Divisão Nacional; para que se tenha uma equipa de basquetebol feminino na 2.ª Divisão Nacional; para que se tenha equipas de voleibol masculino e feminino nas respetivas 2.ªs divisões nacionais; para que se tenha uma equipa de hóquei na 3.ª divisão nacional. Podia continuar, mas tornar-se-ia demasiado extenso. Percebe-se a ideia.

É aqui que dói ao presidente do Clube Desportivo Nacional, perceber que a dinâmica verde-rubra está a anos-luz daquela que quase nem se vê na Choupana.

Veja-se que, mesmo depois de algumas boas prestações desportivas da equipa de futebol, o Estádio da Madeira, que também já foi Estádio Engenheiro Rui Alves, continua as moscas, despido, frio e sem vida própria.

E enquanto assim for não vale a pena continuar a comparar o incomparável.

Diferenças!