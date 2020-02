O preço da energia é obsceno

Portugal está num lugar de topo, na Europa, pelo preço praticado na energia, que roça a obscenidade. Sabemos que a sua descida no IVA diminuirá, consideravelmente, o preço na factura. A partir da Alemanha para o norte da Europa, quando faz frio, as pessoas ligam os aquecedores, por cá usam mantas, quando as há...

Na oposição, o partido dito socialista defendeu a redução do IVA, agora, em nome do famigerado défice não quer.

Este desgoverno de duas caras é uma lástima e está longe de merecer a confiança política dos portugueses!

Vítor Colaço Santos