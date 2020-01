O politicamente correcto; é incorrecto!

Estão em jogo as nossas convicções, e vence a hipocrisia. Assistimos a políticos, que em campanha, sempre defendendo, as suas convicções plasmadas, num eventual, programa de governo; quando eleitos, metem marcha atrás, e de forma incorrecta, e cobarde recuam, perante a imposição da disciplina partidária, e pelo culto, pueril, do politicamente incorrecto, que os transforma em cobardes.Governar só pode ter um objectivo social, depois de eleitos; o de o fazer para todos sem excepção.Assistimos nestas últimas décadas ao governar com o objectivo de dominar, e se perpetuar no poder a todo o custo, nem que para tal, vendam a alma ao diabo, e aos que “sorreitaramente” os apoiaram, precisamente, para serem, depois, premiados e favorecidos.As políticas têm sido “sectoriais”, e focadas em dois estratos sociais, os muito ricos, e os muito pobres, já a classe media, apenas serve para pagar impostos: pouco, ou mesmo nada, zero, usufruem do seu contributo, do tributo; enquanto outros vivem em absoluto dos apoios e subsídios, os tais “engodos eleitoralistas”, a tal pobreza, mantida permanentemente na pobreza, e os muito ricos, que pagam impostos, mas recuperam, a triplicar, alimentando-se dos orçamentos como se de um menu se tratasse.Actualmente, a hipocrisia, do politicamente correcto, massacra, uma classe media, que paga tudo, e paga, muitas vezes, colocando, em risco, a sustentabilidade e a qualidade de vida de muitas famílias, o fantasma da ameaça, de penhoras, de taxas, multas, e outros mecanismos da teta governamental, os tais impostos indirectos, pressiona, e limpa os orçamentos familiares, tornando o rendimento desadequado, mas em simultâneo, classifica-os num role de regras, injusto, como sujeitos, “sem direitos a sociais”, que existem, graças ao seu tributo, em especial sobre o trabalho: os seus filhos na escola, não têm direito a nada, mas pagam, tributo, para que outros tenham, direito a tudo, e isto tem de terminar, porque um governo, deve governar para todos.É inadmissível, que em Portugal se tribute, um direito constitucional, o direito a cada cidadão possuir e habitar numa habitação digna, aqui, esse direito é tributável, pelo IMI!Ficamos abismados, com a colecta diária, efectuada pelo ministério das finanças, ficamos abismados, com o superávit orçamental, ficamos pior, com as regalias e mordomias dos eleitos, ficamos pior, com as que votaram e fizeram aprovar, em subvenções e reformas principescas, num pais, pobre e endividado, afinal, não falta dinheiro, está mal distribuído e as prioridades invertidas. O politicamente correcto, é sim incorrecto, e deveremos apostar em políticas e em governantes, não abutres e chacais, mas em outros, que defendam, os cidadãos de forma equitativa e justa, é inadmissível, que uma classe media, em Portugal, sustente governos, governantes, partidos, fundações e associações, os miseráveis, e os outros tais, “donos disto tudo”; sempre chulando os orçamentos dos governos.O politicamente correcto, é sim por um ponto final nesta gente, sem honra, que apenas defendem o tacho, o seu e dos seus associados.

José Edgar Marques da Silva