Anda por tudo quanto é rede e ramo de ligação, uma espécie que não se sabe até hoje, qual o seu papel no meio da trapalhada que ele lidera. Ainda não percebemos, se o personagem que está sempre no ar ou a entrar nas nossas casas, é sindicalista, camionista, ou advogado representante de transportadores de matérias polémicas e importantes. A gente de hora a hora está confrontado com o Pardal, sem ser possível classificar a sua categoria profissional ou ornitológica. Certo é que ele esvoaça e provoca alvoroço na sociedade em geral, excepto na classe que ele diz pertencer em diversas posições, que nos confundem. E quando bate as asas, à frente das câmaras de têvê e emite pio, o faz com uma arrogância tal, que nós ficamos a pensar que aquilo é uma figurinha do tipo “avis rara”, difícil de abater, para já. Entretanto ele lá vai animando a luta dos camioneiros inflamados, como se ele próprio fosse o chefe do estaleiro e parque de viaturas pesadas, que abastecem os mercados. Ele parece mais ser Empresário maioritário daquela actividade, do que advogado defensor de leis e dos homens que conduzem as viaturas pesadas, que prometem fazer parar as rodas e os motores do país. Sem dúvida que o Pardal, esvoaça à vontade pelos céus e pelas rotas que lhe são consentidas, até que rebente a tempestade, e o faça a ele e aos seus seguidores, cair com estrondo no asfalto, onde “jazerá morto e a apodrecer”, e onde todo o pio se apaga e a arrogância se desfaça, e só fiquem as penas no ar a recordar o pesadelo causado, por tão exigente torneio de tiro aos pardais insurgentes, e bem merecido por tão inconvenientes.