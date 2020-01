A bíblia das “trinta moedas” laranja, agora extensível, em coligação á confraria azulada, nada mais, do que os vencimentos, principescos pagos, ao role de contratados por despacho governamental. A lista de 236, o número de leais servidores, é extensa, e está sempre aberta e disponível, sempre pronta, a pagar a lealdade, demostrada e testada, com entradas a pingo, no doce pote. Mas quem tem tempo, de ler o documento, encontra de tudo, de gente licenciada, a gente com ensino obrigatório, ou até “sem ensino”, mas claro, “técnico especialista”, com provas dadas de fidelidade canina; só pode, tal, é o premio mensal atribuído, ao leal labrador: o panelo da sabedoria, é apenas de uma cor, laranja.Mas é verificar, agora em harmoniosa orgia, a entrada de novos membros, oriundos da coligação, que ocupam, agora lugares, de umas laranjinhas, o que obrigou, a uma nova plantação de novo laranjal, as tais duas secretarias, e a presidência da ALRAM: não se pode tirar de uns, para dar a outros, e a todos temos de oferecer o seu quinhão, no laranjal. O povo, esse paga, e foram UNÂNIMES a votar o orçamento do pote.Mas expliquem, que técnico especialista é esse tipo, numa terra em que o ordenado mínimo é de 600 e tal euros, com o nono ano de escolaridade, na presidência do governo regional, com um vencimento confirmado em despacho 266, no valor de 2.045,00€: estará no fim de carreira e a sua especialidade foi alimentar a arara do antigo ocupante da quinta vigia.Quem passa o documento a pente fino só encontra vencimentos acima dos 2000 euros até aos quase 5000,00 euros mês, caso para dizer, que o governo regional, paga ou á europeia, ou premeia bem a fidelidade canina, não entramos nem na competência, nem nas devidas habilitações literárias, em linha com o cargo, já que chefe de gabinete até pode ter só o 12º ano, a tal escolaridade agora obrigatória.Ficamos nós, os coitados que tivemos, vencimentos décadas congelados, progressões suspensas e cortadas, ficamos, com a respiração suspensa, perante a qualidade dos vencimentos, auferidos, por estes dedicados servidores dos políticos eleitos, os tais de confiança e de servilismo canino, inclusive, nos admiramos com negociações ao milímetro, para se conseguir repor aquilo que injustamente nos foi cortado, e reposto ainda com muita injustiça, para corrigir: refiro-me a profissionais, dedicados e exclusivamente ao serviço do estado, quase em idade de reforma, e ainda com três escalões para subir, quando já deveriam estar no último escalão; ao que parece existe dinheiro, nestas listas para alimentar, sim, a fidelização partidária, e é para isso que nós, aparentemente votamos. Mas bom proveito, lhes faça, a esta gente, pelo menos, a boa vida dura, e aproveitem, enquanto tempos mais duros, se aproximam.

J. Edgar Marques da Silva