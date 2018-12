Na campanha eleitoral para as últimas eleições presidenciais no Brasil muita gente ficou chocada com declarações de Jair Bolsonaro (JB) que acabou eleito presidente. Afirmações sexistas, homofóbicas, racistas e sobretudo antidemocráticas pondo em causa a liberdade, o direito ao voto, os direitos das minorias, a própria constituição, em suma a democracia em favor da ditadura, da tortura e perseguição de quem fosse oposição. Uma pergunta óbvia se impõe, como é que alguém com um perfil ideológico destes consegue ganhar eleições numa votação livre, democrática e cumprindo as normas constitucionais? Significa que a maioria do povo brasileiro partilha o ideário político de JB ou que a maioria dos brasileiros desconheciam estas declarações escabrosas de JB? Impossível dada a forma como decorreu a campanha quer nos media quer nas redes sociais. Então porque razão elegeram JB? Porque estão fartos de mentiras e promessas fantasiosas sempre adiadas e também como expressão da sua revolta ignoraram quase tudo o que os candidatos disseram, limitando-se a selecionar de entre as promessas eleitorais aquilo que cada um entendeu como mais crucial para melhorar de imediato a sua vida. E assim ao invés das promessas politicamente corretas dos outros candidatos falando de desmatamento zero, baixo teor de carbono e reforço dos direitos das minorias, mas pouco focados em medidas minimamente plausíveis para melhorar a economia, a segurança e combater a corrupção, com impacto direto e palpável na vida das pessoas, JB marimbando-se para o politicamente correto focou as suas promessas em tirar a economia do marasmo em que está, fruto de 13 anos de governos socialistas do PT, tomar medidas mais duras contra o crime e a insegurança, e isto foi para quem o elegeu muito mais importante do que tudo o que foi dito de politicamente correto ou incorreto. Será que Portugal está a imune a um fenómeno destes? Não andará já por aí o nosso “bolsonaro” à espera do momento certo?