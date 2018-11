O mistério do Gorgulho

É com elevada satisfação que constato que existem cidadãos exemplares.

Cidadãos atentos ao seu dever cívico, que todos temos, ou deveríamos ter, de proteger e salvaguardar, o que é de todos.

Dizem as notícias que as queixas, apresentadas por moradores, de constantes descargas numa linha de água, levaram, quase que em modo “Sherlock Holmes”, a que a Câmara Municipal da cidade, descobrisse, o que afinal os moradores tinham descoberto .... a fonte de poluição da praia do Gorgulho.

Pese embora a redundância das descobertas, regozija-se a autarquia de estar sempre na linha da frente, e de até, neste episódio, ter identificado um crime ambiental, quando a identificação da origem do problema, e do uso irregular da rede municipal, não é mais do que da sua responsabilidade. Mas, na notícia, ficou muito bem!

Não sendo necessariamente obrigatório, teria sido mais cordial termos lido algumas palavras sobre a cooperação que o Governo Regional sempre teve com a autarquia, em tentar resolver esta questão. Na colaboração dos seus técnicos, nas informações partilhadas... mas enfim, a notícia já não teria ficado tão bem!

Bem-haja, por isso, a participação dos cidadãos!

A participação, pela participação, pelo ambiente que é de todos, pelo mar que todos queremos, e não pelos galhardetes para pôr no móvel da sala.