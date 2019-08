O meu país é a Catalunha

Dirijo-me a si, leitor, como cidadã do mundo e, mais especificamente, de um país que talvez não conheça: a Catalunha. Há 300 anos que vivemos noutro país, a Espanha, por direito de conquista. Agora vivo num país onde falar catalão, a minha língua, é sinónimo de má educação, apesar de estar reconhecida na Constituição. Aqui a democracia é apenas formal, porque, se o governo não gosta do que votámos, não permite que os representantes eleitos exerçam as suas funções. Ou levam-nos directamente para a prisão, e depois inventam acusações. Somos acusados de protestar, de defender o nosso direito de decidir, de alta traição, de rebelião... Acusam políticos, cantores, comediantes, palhaços, até pessoas comuns só por protestarem. Querem que fiquemos em silêncio e submissos, mas não vamos ficar em silêncio. Agora estamos pendentes da condenação aos nossos legítimos representantes por terem fornecido urnas de voto para um referendo onde o povo pudesse decidir se quer ou não continuar a fazer parte de Espanha. Serão condenados e as condenações são de mais de 15 anos. O julgamento será levado ao Tribunal de Justiça Europeu, e é muito provável que este rejeite os crimes que de que a Espanha os imputa, mas nessa altura já terão passado uns 10 anos na prisão. Os políticos catalães já se encontram em prisão preventiva ou no exílio há dois anos. Perante isto, a conclusão do grupo de peritos da ONU é que a detenção preventiva é abusiva e solicita a sua libertação, mas o silêncio é a resposta do Tribunal espanhol, mandatado pela Coroa e pela Bolsa de Valores. Não lhe posso pedir nada, caro leitor, apenas que leia sobre a nossa causa quando tiver oportunidade e, se não se importar, ponha uma fita amarela na lapela em solidariedade com os nossos prisioneiros e exilados. É só um pedido de ajuda, quem sabe se em breve também nos possam prender por usá-lo. Podia dizer-lhe mais coisas, mas só quero que pense que hoje nos toca a nós, mas amanhã pode acontecer noutro país, quem sabe se o seu.