O mercantilismo da Fé!

O “mercado” da Fé da nossa praça publica tem sido, ao longo destes últimos 40 anos, um dos pilares robustos na manutenção do partido e do governo único nesta Região Autónoma. Tem servido para um feliz casamento por conveniências, por muitos denunciada e reprovada, dispensando ao cidadão mais incauto qualquer tipo de recurso intelectivo para comprova-lo. Deste pacto, com maturidade temporal acrescida para a sua insolvabilidade, assistiu-se à edificação de novas igrejas, principalmente junto às novas centralidades urbanas com os inegáveis apoios financeiros do governo regional. Estas ajudas têm prejudicado, salvo melhor seriedade política, o exigido distanciamento do princípio da laicidade do Estado (Região) e do amadurecimento da democracia na Região. Por outro lado, tem potenciado a promiscuidade política e o desacreditar da normalidade democrática da gestão púbica, comprometendo a rapidez dos investimentos nas melhorias das condições de saúde, de educação e de cidadania da maioria dos madeirenses.

O revolucionarismo do estado de graça do governo da suposta renovação bem de pressa se desmoronou, encontrando-se num mar de levadias, preso a cabos de um velho porto de partidas, a estratégias políticas gastas de um passado folgoso onde tudo era valido, até a regionalização dos templos de inspiração cristã. Esta tendência pela construção de novas igrejas foi ouro sobre azul para a sustentação desta espécie de moeda de troca, promovendo no povo com fé, um sentimento de gratidão e de fidelidade com contornos a práticas políticas da época do Estado Novo.

No terreno político do vale tudo, o “mercado” da fé reabriu, reforçado por um novo envelope financeiro do governo para a reconstrução da capela das Babosas, no valor de 400 mil euros. Uma verba deveras pesada para o erário publico, a qual devia ser assegurada pela intervenção do mecenato em parceria com o setor bancário na Região. Por seu turno, derreter-se quase meio milhão de euros na reconstrução de um abrigo à Nossa Senhora, numa altura em que a Região vive tremendas necessidades, é de uma tremenda irresponsabilidade quando, nestes últimos anos, se assiste a um decréscimo da população madeirense e consequentemente a uma redução do número de devotos à Senhora da Conceição!

Respeitando os defensores da reconstrução da capela, reservo-me a discorrer nas seguintes questões: Alguém do governo pergunto à humilde Maria de Belém se estava interessada na reedificação daquela Capela? Alguém do varandim das angústias subi-o ao alto e indagou a Senhora sobre a sua preferência? Ou melhor, qual será o pensamento da Senhora sobre as famílias que ainda aguardam pela reconstrução das suas casas devastadas pelo temporal e pelos últimos grandes incêndios? Será que a Senhora da Conceição não prefere a continuidade das consultas de psiquiatria do Hospital dos Marmeleiros em lugar das suas interrupções? Não prefere Maria, Mãe, direcionar este quase meio milhão de euros para a reposição dos fármacos mais críticos nas farmácias dos nossos Hospitais? Que dirá a Senhora sobre as altas problemáticas de cidadãos com direitos especiais e esquecidos pelos corredores do Hospital Velho, reféns da falta de Lares? Decerto que, mandava-nos primeiro cuidar de todas estas necessidades que infernam a vida dos nossos doentes e suas famílias e, daquelas, que ainda aguardam pelo regresso às suas casas destronadas pelo 20 de fevereiro e pelos últimos grandes incêndios. De resto, sou de opinião que, desviar meios resultantes dos impostos de todos nós do essencial das prioridades da Região, não pode ser aceite à luz dos primórdios da missão da igreja, nem a comprar com reconstruções de capelas em prol de fins eleitorais.