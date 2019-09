O melhor para a Madeira

Coligação PS - CDS - JPP

Passo a explicar:

PS - Tem os mesmos defeitos que o PSD - só que está fora do poder e, ao entrar, poderá ser fiscalizado e controlado pelo CDS e pelo JPP.

CDS - Aliado ao PSD nada lucrará, a não ser que ande, apenas, à procura de “Tachos” - o que, nas próximas eleições, levará ao esvaziamento do partido.

Porque se alguém pensa que o pesado “aparelho” do PSD vai ceder no que quer que seja, desiluda-se e a dúzia de “os donos disto tudo” não cederão um milímetro do seu poder - “tachos” sim - poder - não.

E será o esvaziamento e futuro desaparecimento de cena do CDS da cena política da Madeira (pois o Povo irá culpá-los de serem o “capacho” do PSD).

JPP

Dizem querer “o bem do Povo”! Pois bem, provem-no aceitando responsabilidades governativas! Ou nunca passarão do “Partido de Santa Cruz”! Aliando-se ao PS e ao CDS - por uma política de Centro - com Secretarias e outros cargos atribuídos poderão mostrar o que valem. O resto é conversa fiada...

Possível Estrutura Básica de Governo:

1 Secretário

2 Vices

Por exemplo: se o Secretário for PS os Vices serão do CDS e da JPP - não sendo preciso criar mais cargos. Para exemplo: Secretário da Agricultura, Florestas e Pescas; Vice - Director da Agricultura e Florestas; Vice - Director das Pescas. Nenhuma decisão sendo tomada sem conhecimento de todos.

Assim, FISCALIZAÇÃO e CONTROLO.

Caso aconteçam discordâncias o Presidente Cafofo e os dirigentes dos três Partidos resolverão os problemas - tudo a bem da Madeira (que é o que todos dizem querer).

E, se Deus quiser, dentro de 4 anos PS - CDS - JPP atingirão acima dos 30 mandatos nas próximas eleições.

Lembrem-se que isto são, apenas, ideias...

Desenvolvam-nas para o bem da Madeira, que todos vocês dizem querer...

J.F.