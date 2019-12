O Melhor do Mundo e Além

Eu sempre disse e repeti, de que o mágico Lionel Messi, é o melhor jogador de Futebol do Universo. Eu disse e repeti, de que no Universo não há melhor jogador de Futebol. No Universo, disse e repeti, de que não há jogador de Futebol melhor do que Messi. Eu repito, de que no Universo, melhor jogador de Futebol do que Lionel Messi, não há. Querem que eu repita outra e mais uma vez, ou esperam pela sétima Bota e sétima Bola d´Ouro, do ano que chegará, depois deste Natal do mágico Menino D´ouro e tão celeste, quanto o pequeno grande génio e argentino Messi do Barcelona?

Joaquim A. Moura