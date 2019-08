O mau perder

O dr. Varandas, com aquela cara de mau perder que Deus lhe deu, veio à TV tentar justificar o injustificável. Ou se preferirmos, tentou dizer que a sua equipa teve um azar dos diabos e que, se o futebol tivesse justiça, o caneco tinha ido para Alvalade. O resultado foi desnivelado face ao que se passou no jogo? Foi sim senhor! O Sporting podia ter marcado primeiro? Eventualmente sim senhor! E se o fizesse significaria que ganhava o Jogo? Não, não senhor. Um jogo tem 90 minutos e, se no futebol todas as jogadas de maior perigo resultassem em golo, no conjunto desses 90 minutos, em vez dos 5-0, o resultado seria do género 7 ou 8 contra 2 ou 3. Aliás dr. Varandas, se o futebol tivesse justiça, V. Ex.ª teria perdido o primeiro jogo na Luz da meia final da época passada por 3 ou 4 golos de diferença, não ganharia a Taça, mas seria poupado ao massacre de ontem. Penso que ninguém de boa fé questiona a justiça da vitória do Benfica, nem que fosse por meio golo (para mim é suficiente). Faço votos sinceros que continue toda a época a produzir explicações que ninguém percebe (nem os seus mais fieis seguidores) porque, como seu adversário, fico bem mais descansado. Ou será que o Sporting perdeu porque já previu que no fim do jogo poderia haver uma agressão (condenável e punível, sem qualquer dúvida) a um seu dirigente e a equipa ficou psicologicamente afectada? Foi esta a sua última lamúria para adornar a forma que encontrou de justificar o desnorte completo que se apoderou da sua equipa a partir de certa altura e que só não deu em mais golos porque o árbitro até fez o favor de não prolongar aquela agonia.