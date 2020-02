O inferno para uns. Para outros o céu.

Quem não se lembra do bombeiro Rosinha que no maldito incêndio de Pedrógão Grande em 2017, ele, e mais quatro colegas ofereceram o corpo às chamas para defenderem as vidas duma família por elas cercada. 85% foi o grau de incapacidade atribuído a este Bombeiro herói que continua em sessões de fisioterapia e na perspectiva de ter que sofrer mais duas operações depois de já ter sido submetido a 14 nestes três anos de verdadeiro inferno. Para que possamos dormir de consciência tranquila, o Estado achou por bem compensá-lo com a bonita reforma por invalidez de 395.97 euros mensais. Para completar esta dramática situação, a sua mulher, que pelas forças das circunstâncias tinha assumido o papel de cuidadora durante dois anos, viu-se obrigada a regressar ao seu posto de trabalho num jardim de infância para não perder o vínculo laboral apesar de, penso eu, se tratar de funcionária pública.

Mas estamos em Portugal, país de brandos costumes e tão elogiado por quem nos visita e onde sempre que se conhece um drama, uma comédia desponta para alegrar os portugueses.

Esta, tem lugar lá para os lados duma instituição bancária supervisionada pelo Banco de Portugal, o Crédito Agrícola, e cujo enredo apaixonou os portugueses como se de uma telenovela se tratasse.

Levantando um pouco a ponta do véu, trata-se da história do sacrificado CEO daquele grupo bancário que confessou que quando aceitou o desafio para aquele cargo de tanta responsabilidade, necessitaria, por uma questão de equilíbrio, ter sua mulher ali a seu lado a troco de um simbólico ordenado de dois mil euros mensais a título de compensação por ter sido obrigada a prescindir da sua carreira de professora.

Portanto, estejam descansados pois como podem ver por estas duas histórias, estamos num país justo já que sempre um drama ocorre, uma comédia aparece.