O independentismo catalão reage de forma multitudinária

O Governo da Catalunha tentou, desde 2010 e face a uma enorme vontade popular, negociar com o Governo espanhol um referendo de autodeterminação. A Espanha recusou o diálogo e a Catalunha pressionou organizando um referendo em 2017, embora mantendo a oferta de diálogo. A Espanha enviou 3.700 policiais para o impedir, mas o povo desobedeceu com não-violência. Embora a polícia tenha ferido mais de mil pessoas, o referendo permitiu que mais de 2 milhões de pessoas votassem, com 90,18% pelo sim. O Governo catalão ofereceu-se para negociar um referendo com Espanha, mas a resposta foi a detenção de todo o Governo catalão, embora o Presidente Puigdemont e outros tenham conseguido exilar-se na Bélgica. Neste 14 de Outubro, a justiça espanhola condenou 7 políticos e 2 activistas a uma pena de prisão de 9 a 13 anos. A Espanha já havia enviado mais de 2.000 policiais de choque para a Catalunha. Quando a sentença foi proferida, centenas de milhares de pessoas bloquearam pacificamente o aeroporto de Barcelona e 150 voos foram suspensos. Depois, houve milhares de manifestações em toda a Catalunha e em cidades espanholas. Os comícios, como sempre, foram completamente pacíficos durante horas mas, pela primeira vez em 9 anos, no final do dia houve confrontos com a polícia. O detonador: pequenas provocações à polícia geradas por jovens independentistas fartos, jovens solidários anti-sistema de Espanha ou mesmo infiltrados da polícia. Então as carrinhas da polícia perseguiram os manifestantes, atropelando mais de duas pessoas, e geraram pânico ao disparar centenas de balas de borracha. Para se defenderem contra o avanço das carrinhas da polícia, os manifestantes interpuseram contentores de lixo e incendiaram-nos. As imagens chocantes de centenas de fogueiras foram transmitidas por todas as estações de televisão e o Governo espanhol começou a falar da aplicação da Lei de Segurança Nacional. Era de esperar que, cansados de tanta humilhação e violência, em algum momento os jovens explodissem quando se sentissem provocados pela polícia espanhola, e o imenso destacamento policial poderia até ter atraído grupos antifascistas de toda a Espanha. Esses tumultos ajudaram a internacionalizar ainda mais o conflito, mas também podem servir ao governo espanhol para criminalizar o independentismo. O movimento voltou a tomar a iniciativa com seis impressionantes marchas que caminharam durante três dias, vindas de toda a Catalunha, emulando a marcha de Martin Luther King de 1968. As diferentes marchas reuniram-se em Barcelona no dia 18 de Outubro, dia da greve geral contra a sentença. Barcelona colapsada. A Espanha tenta criminalizar o movimento independentista para ativar uma solução repressiva e não ser forçada a aceitar uma solução democrática. As ações multitudinárias de desobediência não-violenta continuarão até que seja permitido exercer o direito de autodeterminação.