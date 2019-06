Um livro que à partida nos parece ser mais um slogan, inserido num contínuo de produtos a aconselhar, porque “não fazem mal à saúde”. Mas, esta obra é, antes pelo contrário, uma chamada de atenção ao que nas últimas décadas o homem se foi tornando no mundo ocidental.

A aparente caricatura que o autor nos dá dum perfil do ser humano vulgar, é uma crítica e uma denúncia a uma cultura que perdeu o seu “ADN” e se tornou soft, excessivamente centrada em si, no seu ego vazio, permissivo, híper tolerante ou indiferente, sem valores superiores ou ideais transcendentes, muito materialista, consumista, hedonista e vulnerável.

Descontente e insatisfeito, o homem light sofre da síndroma do comando à distância, do zapping, dum cansaço psicológico e físico, duma indiferença e superficialidade afectiva, dum desencanto da vida e duma ansiedade que aumenta na proporção do seu fastio e desencanto de si, dos outros e do mundo.

Numa apoteose de sofrimento ou ausência de busca de felicidade, mergulha numa sucessão de aditivos materiais que só aumentam o seu vazio, a única sensação pesada no meio duma existência insustentavelmente leve, porque muito light.

“ O homem light não é religioso nem ateu, mas alguém que construiu para si mesmo uma forma particular de espiritualidade segundo a sua perspectiva, é ele quem decide o que está bem e o que está mal e a sua ânsia de infinito começa por uma satisfação materialista (dinheiro, poder, prazeres, distinções e lugares onde figurar) e acaba por fabricar para si mesmo uma ética à sua medida. No entretanto, trata os demais como objectos e instrumentaliza a relação com eles.”*

Porém o autor, Enrique Rojas, médico catedrático de Psiquiatria, em Madrid, não nos deixa neste cenário pessimista, passivo e esmagadoramente real, mas aponta caminhos psicológicos, dá sugestões e abre janelas de esperança na superação deste vazio existencial duma vida sem valores, descolorida e sem sentido, porque excessivamente superficial, fútil e insignificante.