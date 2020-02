O Hércules amedrontado

O vídeo amador com cenas chocantes de pancadaria junto à discoteca “Vespas” que foi amplamente divulgado nas redes sociais é de uma selvajaria autêntica.

O que mais me chocou foi ver um indivíduo a ser agredido pelas costas, à falsa fé. Mesmo depois de ter caído inanimado no chão continuou a ser pontapeado várias vezes por um matulão com cérebro de ervilha, numa tentativa de demonstrar que “a minha pilinha é maior que a tua”.

Não satisfeito, ainda foi para as redes sociais armado em Hércules gabar a sua proeza.

O karma não tardou e uma queixa contra o agressor foi o suficiente para aprender a lição.

Afinal de contas, pimenta no cu dos outros é refresco!