Alguns portugueses estão de férias. Umas merecidas, outras conquistadas, e outras por continuidade do desemprego e pobreza a que estão submetidos. Tempo que permite dispersão por vários campos de lazer ou de fazer passar o tempo, que às vezes ele próprio se demora e nos cansa. Mas hoje todos os momentos parecem ocupados por comentadores de futebol, que se sentam em estúdio de TV desde o nascer do sol até à noite dentro em que a bola branca se chama lua. Especialistas destes assuntos, são sem dúvida aquele bando de convidados pagos pelos diversos programas de futebol falado, e autopsiado pelos melhores palradores e detentores de verdades sobre casos e contratações deste e daquele jogador da bola. São vários os que vendem por milhões repetidos e a vários clubes, atletas deste e daquele clube que ninguém os quer, ou aparece a apostar neles. Há jogadores que são vendidos mais vezes e por números superiores à dívida de Joe Berardo à banca, e não se vê eles partirem para emblema nenhum, restando-lhes ficarem a envergar a camiseta que os sustenta na actualidade. Tais especuladores avençados dos canais da conversa da treta do futebol, acham-se influenciadores e capazes de captarem espectadores para os canais onde colaboram até à náusea. Mas hoje há motivo para até eu, armar-me em sabedor de assunto esférico, e que rola sobre o relvado e a contento de milhares de adeptos desta empastelada matéria. Jogou-se no Algarve, local de veraneio para gente fina, um derby histórico, e rico também em polémicas várias. O SLBenfica vence categoricamente a Super Taça por 5-0 o SCPortugal. Resultado que espelha a superioridade do clube da Luz e a sua actual melhor organização, sobre uns lagartos que se dizem ainda, Leões. Conversa da treta, como disse, e a que se virão juntar os tais comentadores sabichões das Têvês, que assumirão sem vergonha, que já tinham adiantado a previsão deste desfecho e de tão contundente vitória dos encarnados sobre os de verde riscados. É disto que o bom povo português gosta, e disto faz questão que o leva até a ser violento desde a taberna até ao lar doce lar, quando não azeda. Com um povo assim, e que até é acompanhado pelo governo a dar ânimo, o país pode caminhar seguro e cheio de esperança, pois os estádios garantem ser ocupados por ricos e pobres, por ministros e ladrões. No meio daquilo tudo, não há diferenças que se vejam. Estão lá os melhores. A nata que comanda os destinos nacionais. “Biba a vola”!