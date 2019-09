O fanatismo não é bom conselheiro

Numa altura em que anda meio mundo preocupado com as alterações climáticas para a sobrevivência da Terra, é inconcebível que o outro meio, alguns até altos cargos, continuem a desrespeitar regras que vão sendo instituídas, assobiando para o lado e olhando apenas para os seus interesses como autênticos fanáticos a defenderem com garra e de forma desmedida as suas crenças ou opiniões. Porém, não será menos censurável que apareçam soluções contraproducentes que com o seu exagero deitem tudo a perder. Estou a referir-me ao senhor Reitor da Universidade de Coimbra que numa atitude igualmente fanática, proibiu pura e simplesmente a carne de vaca nas cantinas universitárias. Ora como fanatismo gera fanatismo, estou a lembrar-me o que seria se o Ministro Centeno, fanático por cativações e numa atitude economicista para baixar a dívida pública se lembrasse de colocar no lugar de reitor, um contínuo ou o porteiro? Embora não me considere fanático do bom senso, mas apenas admirador de noções de sabedoria e de razoabilidade, imploro-lhe que substitua aquela medida por uma mais sensata, por exemplo um corte de vinte por cento no consumo de carne de vaca que pela certa todos iam entender.