O Estado como sempre é mau pagador

Por lei, a Autoridade Tributária (AT), tem até 31 de Agosto, (é uma verdade...mas),para devolver aos contribuintes o IRS, que foi retido na fonte a mais. Passei a citar. Mas, contudo, em relação, aos reembolsos verificados, relativos ao ano de 2018, os mesmos foram efectuados no prazo de vinte dias, aproximadamente. Este ano a espera está demais. Será, que os reembolsos relativos a 2019, estão assim tão atrasados, e os mesmos estão a chegar mais tarde às contas bancárias dos contribuintes, devido aos constrangimentos causados pela pandemia da Covid-19? Num mês que muitos contribuintes tem o IMI, para pagar, que bom seria então, que o Estado viesse fazer contas, e que seria um bom auxilio, nas suas contas. Todos os contribuintes têm a consciência que o Estado é mau pagador. Mas será então, que este atraso se deve aos constrangimentos causados pela pandemia do Covid-19, e toda esta situação está a ser aplicada, por esta pandemia e tudo serve para tais desculpas? Vamos então pacientemente a aguardar que o Estado, seja bom, prestador de contas.