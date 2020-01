O estado caótico do PSD-M

Sinceramente que o psd-m ande sempre às guerras com o Continente para nos convencer que luta pela Madeira e pelos madeirenses, “é para o lado que durmo melhor” porque já ninguém os acredita. Mas já cansa esta chapelada constante, quer com o governo da República, quer com o seu próprio partido. Esta trapalhada das quotas dos militantes é bem demonstrativa da desorganização e desnorte que reina na estrutura do psd local. Uns a favor, outros contra o direito dos militantes poderem exercer o direito de voto, reafirma que este partido, sempre viveu à margem da lei, desde o tempo do Dr. Jardim que abominava cumprir regras. A regra era ele. Agora os seus sucessores tudo fazem para lhe seguir as peugadas pensando ganhar votos à custa da rebeldia. Qualquer partido rege-se pelos seus estatutos. Sejam bons ou maus, eles são aprovados pela maioria dos militantes e depois têm que ser cumpridos. Se apenas 104 militantes cumpriram com os estatutos nacionais (as eleições são a nível nacional) não compreendo porque os dirigentes locais querem reger-se pelos estatutos regionais. Ou melhor, compreendo! Compreendo que estejam habituados a ganhar eleições sem cumprir regras. Para haver transparência, neste ou em outro partido qualquer, é necessário que os militantes paguem as quotas, com antecedência e por qualquer meio de pagamento que não em dinheiro vivo, pago à beira das urnas. Assim evita-se que só possam ser presidentes do partido, aqueles que têm meios financeiros para pagar as quotas, em atraso, dos militantes, no próprio dia, para comprarem o seu voto. O pagamento antecipado é um meio para a transparência mas como este psd-m nunca gostou de transparência provoca a trapalhada para confundir os militantes e a população. É este o estado, confuso e difuso do partido que governa à 43 anos esta região. Atente-se no paradoxo; na primeira volta das eleições internas manda todos os militantes votarem sem regras, na segunda volta vem, com voz grossa, negar-lhes o direito de exercerem o seu direito de voto, até mesmo aos 104 militantes que cumprem com os estatutos. Isto é, como já alguém disse, uma humilhação! É certo que não tenho nada a ver com isso porque não sou militante mas esta trapalhada demonstra claramente que se este partido abomina a organização interna, como poderá governar, capazmente, uma região ou um país.

Juvenal Rodrigues