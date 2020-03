‘O Estado, a Reforma e a Morte!’

O Estado é importante! Ainda mais um Estado de Direito como o nosso! Todos temos direitos! Mas as mesmas leis não servem para todos os casos. Não! Porque cada caso é um caso! E a lei é feita por quem sabe, mas não para quem não sabe! Então que se explique, alguém que esclareça. Não se mande a bola de um lado para o outro, com respostas vagas e sem um fim à vista.

O que é que se passa com a Segurança Social e a atribuição de reformas? À espera pra receber a reforma desde janeiro de 2019. Reclama-se aqui, manda-se para ali; uma, duas, três e tantas vezes...Às vezes mais parece um teatro, em que cidadãos, que descontaram uma vida inteira para os cofres do Estado, mais parecem marionetas do que ser humanos dignos de algum respeito! Quem quer saber se estamos bem ou mal? se temos ou não o que comer? Se temos ou não dinheiro pra pagar as nossas contas, as nossas dívidas! Depois da morte nada mais interessa! Nem reforma, nem respeito, nem dignidade! Como acreditar nas figuras públicas, importantes, da política e não só, que gastam as palavras quando falam no respeito pelos idosos e reformados?

A identidade de um país passa também pelo seu passado, mas por vezes percebemos como a memória é tão curta, e apaga-se da História quem tanto já fez pelo país e pelas suas colónias, como em Angola, 1974/75, por exemplo...Tanta luta, tanta Pátria, tantos descontos, e agora? Espera-se sentado para não morrer de pé? Até quando, continuaremos a ser burocratas, com papel daqui, papel dali, e sem capacidade de atender o mais comum dos cidadãos, que por não ser letrado não deixa de ser um cidadão: com número de contribuinte, cartão de cidadão, identidade e nacionalidade portuguesa!