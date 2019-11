O equívoco de Rui Rio

No regresso de Rui Rio (RR) à política ativa esperava-se que trouxesse a competência o pragmatismo e a coragem que demonstrou enquanto presidente da Câmara Municipal do Porto. Ao pôr ordem nas contas do PSD e ao não se coibir de enfrentar interesses instalados na renovação das listas, deu fortes sinais de ser capaz de sacudir o marasmo governativo do PS com a extrema esquerda, feito de promessas sempre adiadas sem resolver 1 único que fosse dos problemas de fundo na saúde, educação, transportes ou justiça. RR começa a defraudar os seus eleitores, não por causa da patranha parola de acordos com o PS que os seus adversários internos tentam impingir, muito mal iria a democracia e o País se os 2 maiores partidos fossem incapazes de se entender sobre reformas fundamentais, mas por não estar a conseguir transmitir aos portugueses que está a ser suficientemente exigente e reivindicativo com o PS e o governo para que essas reformas sejam feitas. Um partido ao aceder ao poder passa a ter como foco a manutenção desse mesmo poder recorrendo a todo o tipo de alianças e artifícios politiqueiros para o conseguir, remetendo a resolução dos assuntos primordiais do País para plano secundário e o PS não foge a esse padrão. É por isso que a geringonça foi incapaz de resolver 1 só que fosse dos graves problemas estruturais que nos afetam. Ao discursar no recente congresso do PPE e ao afirmar que a Europa e o PPE “podem estar sossegados” quanto à inexistência de movimentos de caráter fascista em Portugal, RR laborou num equívoco. É que esses movimentos sempre estiveram cá, apenas aguardam o momento oportuno para aparecer e esse momento poderá ser quando a maioria dos portugueses chegar à triste conclusão que os 2 maiores partidos, representando 81% do eleitorado, não são capazes de se entender para resolver os graves problemas do País. Um reparo, guarde o alemão para conversas privadas, quando falar em público use a nossa língua para que todos o possamos entender!